Aangepaste voorbereiding Colbrelli en Caruso na gemist trainingskamp

Sonny Colbrelli en Damiano Caruso werken een alternatieve voorbereiding op het nieuwe wielerjaar af. De Italiaanse kopmannen van Bahrain Victorious misten het eerste trainingskamp van de ploeg omdat zij in nauw contact waren geweest met iemand die positief getest was op het coronavirus, meldt La Gazzetta dello Sport.

Parijs-Roubaix-winnaar Colbrelli had eind 2021 al een stage afgewerkt op Gran Canaria, en naar dat Spaanse eiland keert de sterke sprinter donderdag terug. Hij zal er een tiendaags trainingskamp afwerken. De Europees kampioen hoopt er de basis te leggen voor een topvorm in het klassieke voorjaar. Colbrelli begint zijn seizoen op 26 februari in de Omloop Het Nieuwsblad.

Ook Caruso kon niet afreizen naar het trainingskamp van het Bahreinse WorldTeam. De nummer twee van de voorbije Giro d’Italia is momenteel op Sicilië om er te trainen en vertrekt op 1 februari naar Tenerife, waar hij een hoogtestage van twee weken gepland heeft staan. De Italiaanse klimmer heeft de Ruta del Sol (16-20 februari) op zijn programma staan als eerste koers.