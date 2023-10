vrijdag 6 oktober 2023 om 15:52

Louis Meintjes verlengt contract bij Intermarché-Circus-Wanty: “Hij blijft onze leider in grote rondes”

Louis Meintjes heeft een contractverlenging getekend bij Intermarché-Circus-Wanty. De Zuid-Afrikaanse renner zal nog minstens twee jaar bij de Belgische ploeg blijven. “Ik kon hier terugkeren naar mijn beste niveau”, vertelt Meintjes op de ploegsite.

“Sinds mijn komst naar de ploeg hebben ze op verschillende manieren vertrouwen in mij getoond. Het is de enige ploeg waar ik de mogelijkheid krijg om elk seizoen een kalender te rijden die perfect is voor mij”, gaat de klimmer verder. “Het is ook uniek dat ik telkens het volledige vertrouwen en de steun van het team krijg om persoonlijke resultaten te behalen. Daar ben ik ze dankbaar voor.”

De laatste overwinning van Meintjes dateert van de Vuelta van vorig jaar, waar hij solo de bergrit naar Les Praeres. Nava won. “De belangrijkste factor voor mijn contractverlenging was de onvoorwaardelijke steun die ik van het team krijg in moeilijke momenten.”

Visbeek: “Louis blijft ambitieus”

“Meintjes is en blijft onze leider in de grote rondes”, vertelt performance manager Aike Visbeek. “Hij was op de goede weg om zijn zevende plaats van vorig jaar in de Tour te verbeteren, totdat een sleutelbeenbreuk onze plannen uitstelde naar volgend jaar. Louis blijft echter ambitieus en heeft de perfecte instelling om terug te keren.”