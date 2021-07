1k Ride: Beklim een Alpencol in Nederland

Zondag 3 oktober is het moment om jouw klimmersbenen op de proef stellen tijdens de 1K RIDE. Een bijzondere uitdaging waarin je de kans krijgt om in de omgeving van Arnhem en de Zuidelijke Veluwe meer dan 1.000 hoogtemeters te bedwingen. Tijdens een op en top verzorgde toertocht liggen er maar liefst 25 klimmetjes op jou te wachten

Er zijn drie routes (80, 120 en 145 km) uitgezet, waarvan de langste meer dan 1.500 hoogtemeters heeft. De Posbank en de Italiaanse Weg maken onderdeel uit van het parcours, maar ook de Monnikensteeg, Sterrenberg, Grebbeberg, Emma Pyramide en de Holleweg staan op het menu.

De start en finish is op het Park Hartenstein in Oosterbeek. Na afloop kun je daar op het grote terras met je fietsvrienden napraten over je klimervaringen onder het genot van een Lucky 13 biertje.

Als je vóór 31 juli inschrijft, profiteer je van de TOPDEAL AANBIEDING. Je deelname pakket ter waarde van meer dan € 125 kost dan slechts € 39. Het pakket is inclusief:

Deelname aan de 1K Ride 2021 met een gepersonaliseerd stuurbord inclusief alle extra’s en ondersteuning

1K Ride wielershirt van Grupetto Bikewear

Gratis Lucky 13 Biertje (of ander drankje) na de finish. Lucky 13 is speciaal bier voor toerwielrenners aangeboden door NL Tour Rides

Finishers medaille uitgereikt door onze rondemissen

Toproutes over rondom Arnhem met veel hoogtemeters

Technische ondersteuning door Cyclon

Verzorgingsposten onderweg

Maxim Sportvoedingspakket (t.w.v. € 5,50) met Sport Bar en Sport Gel voor de start

Gratis Pasta na de finish (t.w.v. € 6)

Gratis koffie voor de start

Gratis deelname aan de Victory Ride op 17 oktober in Apeldoorn

Komoot Regiopakket (t.w.v. € 8,99)

Gratis exemplaar van de najaarseditie van RIDE Magazine (t.w.v. € 9,95)