11 Steden Ride 2023: houd de vaart erin en stempel je virtuele kruisjes af

Ook dit jaar organiseert NL Tour Rides deze winter weer een aantal virtuele toertochten. Zo kun je tussen 1 en 28 februari de 11 Steden Ride volmaken, virtueel óf in het echt. Registreer je ritten – binnen of buiten – tussen beide data en laad deze in op de website van NL Tour Rides. Maak op die manier de virtuele 200 kilometer vol!

Of je nu buiten fietst, crosst, mountainbiket, gravelt of binnen op je fietstrainer zit, je kunt op allerlei manieren deze 11 Steden Ride volbrengen. Waar en wanneer je het doet maakt niet uit, zolang dit maar tussen 1 en 28 februari is. Upload na elke rit je kilometers en vindt jezelf online terug via het leaderboard en kijk op de live-routekaart hoe ver je bent op de iconische route van de Elfstedentocht.

Na iedere upload ontvang je welke kenmerkende plaatsjes je bent gepasseerd en hoe ver je bent. Je begint uiteraard in Leeuwarden en gaat dan langs alle andere tien steden, om weer in Leeuwarden te finishen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de route zo goed als het gaat op één dag af te leggen. Maar het kan ook op je eigen tempo. Wanneer je vijftig kilometer per week rijdt, moet je het halen!

Fiets de virtuele 11 Steden Ride tussen 1 en 28 februari 2023. Alle deelnemers krijgen vooraf deze unieke 11 Steden Ride Box opgestuurd. Een volle Deelnamebox t.w.v. meer dan € 100!

Schrijf je voor 28 januari in voor € 39,- en ontvang:

Startnummer voor de virtuele 11 Steden Ride

Vermelding op het Leaderboard waarop je klassement van afgelegde kilometers wordt bijgehouden!

Na de finish vermelding in de 11 Steden Ride Hall of Fame

Vermelding op de routekaart inclusief een virtuele stempelkaart.

Plus het 11 Steden Ride Deelnamepakket:

Uniek 11 Steden Ride Winter Body, Winterjack of Wielershirt van Grupetto Cycling

11 Steden Ride ‘kruisje’ Medaille

Friese Buff van Grupetto Cycling

van Grupetto Cycling Originele Friesche Lekkernijen als een mini flesje schnapps en een Molkwarder Koeke.