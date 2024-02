dinsdag 13 februari 2024 om 18:50

Zuid-Afrikaans wielertalent Jessie Munton (17) in coma na aanrijding op training

Slechts nieuws uit Zuid-Afrika: wielrenster Jessie Munton vecht momenteel voor haar leven. De 17-jarige tijdritkampioene bij de junioren ligt al een maand in coma, nadat ze op training werd aangereden door een dronken automobilist.

Munton timmerde de laatste jaren flink aan de weg als wielrenster, met de Zuid-Afrikaanse juniorentitel in het tijdrijden als voornaamste sportieve uitschieter, maar op 14 januari 2024 sloeg het noodloot toe. Munton werd vlak voor het Zuid-Afrikaans kampioenschap op training aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien ligt ze in een coma.

“Jessie vecht al bijna een maand voor haar leven met ernstige hersenschade”, schrijft haar broer op gofundme.com. “Aanvankelijk werd ze in een kunstmatige coma geplaatst. Dit om de kritieke toestand waarin ze verkeerde te beheersen, maar ze rust nu in haar eigen coma. Terwijl onze gebeden vurig wachten op de dag dat haar ogen weer opengaan.”

“Met Jessie’s jeugd, fitheid en ontembare geest in het achterhoofd, houden we vast aan de hoop dat ze deze beproeving zal overleven en een deel van haar vroegere leven weer kan oppakken. De weg naar herstel is echter lang en moeizaam. De hoge kosten van gespecialiseerde zorg maken het nog moeilijker.”

Crowdfunding

De familie van Munton is dan ook een Gofundme-campagne gestart, in de hoop zo ongeveer 100.000 euro op te halen. Dit is er namelijk nodig om een intensieve revalidatie te starten van zes maanden, cruciaal voor haar potentieel herstel. “We geloven dat ze elke kans verdient om vreugde en inspiratie te blijven verspreiden”, klinkt het.