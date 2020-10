Zuid-Afrikaans kampioen Ryan Gibbons tekent bij UAE Emirates

Ryan Gibbons koerst de komende seizoenen in het tenue van UAE Emirates, waar hij een contract van twee jaar heeft getekend. De Zuid-Afrikaanse kampioen komt over van NTT Pro Cycling, waar hij de afgelopen vier seizoenen reed.

“Ik kijk er enorm naar uit om me bij UAE Emirates te voegen voor de volgende twee seizoenen. Ik voel me vereerd om deel uit te maken van zo’n ongelooflijke structuur, die zoveel succes geboekt heeft en bewezen heeft een van de beste ploegen van het peloton te zijn”, vertelt Gibbons (26) via zijn nieuwe team. “Ik twijfel er niet aan dat deze transfer cruciaal is voor mijn persoonlijke groei en mijn toekomst als wielerprof. Ik kijk reikhalzend uit naar het begin van dit nieuwe avontuur.”

Volgens teammanager Mauro Gianetti is Gibbons een veelzijdige renner die heeft laten zien dat hij ‘zeer dynamisch en een sterke teamplayer’ is. “Hij heeft de afgelopen seizoenen veel vooruitgang geboekt en we hopen dat hij die ontwikkeling bij ons kan voortzetten terwijl we aan de toekomst blijven bouwen.” Gibbons is de derde aanwinst van de Emiraten-ploeg, die zich eerder al met Matteo Trentin en Rafał Majka versterkte.