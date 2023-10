maandag 9 oktober 2023 om 09:38

‘Zoek de fout’: Wout van Aert (achtste) klokte snellere tijd dan winnaar Matej Mohoric op WK Gravel

Een valpartij, een lekke band, een gezakt zadel. Nee, het zat Wout van Aert niet mee op het WK Gravel in Veneto. Uiteindelijk kwam hij als achtste over de streep, op meer dan acht minuten van winnaar Matej Mohoric. Zonder pech had het er echter heel anders uit kunnen zien, blijkt uit een Instagram-story van Van Aert.

‘Zoek de fout’, schrijft de 29-jarige renner op de eerste afbeelding. Daarna volgt een foto van de top-tien van het WK Gravel, met Mohoric als winnaar in een tijd van vier uur, 53 minuten en 57 seconden.

In het derde en laatste deel van Van Aerts verhaal zien we een foto van zijn eigen Garmin. Daaruit blijkt dat de Belg vier uur, 51 minuten en 35 seconden op de fiets zat. Oftewel: de renner van Jumbo-Visma was weliswaar langer onderweg dan Mohoric, maar fietste minder lang dan de Sloveen. Op de momenten dat Van Aert vanwege malheur van de fiets moest, werd de timer op zijn Garmin stopgezet. In totaal moet hij meer dan tien minuten stil hebben gestaan.