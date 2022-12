ZLM Tour begint in 2023 met een proloog in de Zeeuwse gemeente Borsele

De ZLM Tour begint in 2023 met een proloog in Heinkenszand, een dorp in de Zeeuwse gemeente Borsele. Dat heeft de organisatie van de rittenkoers bekendgemaakt. De eerste rit in lijn vindt ook in Zeeland plaats. Deze etappe zal starten in Westkapelle en finishen in ’s-Heerenhoek.

De ZLM Tour wordt komend jaar verreden van 7 tot en met 11 juni. Op de eerste dag staat er dus een proloog op het programma in Heinkenszand. In 2019 won Dylan Groenewegen daar nog een etappe in de ZLM Tour door onder anderen Caleb Ewan te kloppen. “De verwachting is dat ook in deze editie weer een aantal topsprinters aan de start verschijnt in de ZLM Tour”, schrijft de organisatie in een persbericht.

Een dag na de proloog vertrekken de renners vanuit Westkapelle (gemeente Veere) en zetten ze koers naar ‘s-Heerenhoek (gemeente Borsele), de woonplaats van wielerlegende Jan Raas. De renners rijden via de Oosterscheldekering naar Schouwen-Duiveland om vervolgens via de Zeelandbrug over Noord- en Zuid-Beveland te rijden. De organisatie acht de kans groot dat het peloton hier in diverse waaiers uiteen wordt geslagen. De route is vergelijkbaar met die van de vroegere Ronde van Midden-Zeeland, een eendaagse die later de Tacx Pro Classic ging heten.

“De ZLM Tour 2023 speelt zich na de Zeeuwse etappes verder af in Noord-Brabant en Limburg”, sluit de organisatie af. Het verdere etappeschema voor de laatste drie dagen wordt binnenkort bekend gemaakt. Vorig jaar werd de ZLM Tour gewonnen door de sprinter Olav Kooij, die ook drie etappes op zijn naam schreef.