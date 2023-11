zaterdag 18 november 2023 om 10:30

Zien we jou dinsdag bij de RIDE Launch Party met Bram Tankink en Rob Ruijgh?

Ride Op vrijdag 24 november verschijnt er weer een nieuwe editie van RIDE-magazine, het wielerblad dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Onze winter-editie – die nu al online te bestellen is – staat weer bomvol schitterende wielerverhalen waarvan je de hele herfst en winter kunt genieten.

Om de komst van onze nieuwe editie te vieren, organiseren we op dinsdag 21 november een Launch Part in het Limburgse Beek. Lijkt het je leuk om erbij te zijn? Pre-order dan nu ons winternummer.

We zijn volgende week dinsdag in het Limburgse Beek te gast bij OFM, een van onze partners die in het winternummer aan bod komt met een uitgebreide reportage over de door hen georganiseerde gravelrit door Toscane. Alle ingrediënten voor een leuke wieleravond zijn aanwezig. Zo nemen Maxim en Raymond samen met onze gasten Bram Tankink en Rob Ruijgh de laatste ontwikkelingen in de wielerwereld door. Wij zorgen samen met OFM bovendien voor een (borrel)hapje en een drankje om de avond samen met onze lezers, redactieleden en partners leuk af te sluiten.

Onze Launch Party is exclusief voor RIDE-lezers. Heb je interesse om erbij te zijn? Bestel dan nu on nieuwe magazine online. Of profiteer van onze Black Friday-deal en ontvang ons najaars- en ons winternummer voor slechts 12,50.