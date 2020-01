Ziekte werpt De Buyst en Van der Sande ver terug in Zesdaagse Rotterdam maandag 6 januari 2020 om 19:12

Jasper De Buyst is ziek geworden en daardoor kan hij niet meedoen aan de vijfde avond van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Hij kan daardoor met zijn ploegmaat Tosh Van der Sande niet in actie komen op de koppelkoersen, waardoor het leidende duo zeker twee rondes verliest in het klassement.

Het is dus een flinke terugslag voor De Buyst en Van der Sande, die zondag juist de koppositie hadden gepakt in Ahoy. Namens het Belgische team rijdt Van der Sande maandagavond wél alle individuele onderdelen. Hij kan daarin wel ‘gewoon’ punten scoren.

Verliesrondes

Voor elke gemiste koppelkoers krijgt het duo een verliesronde, en dat zijn er op de vijfde avond twee. Dat kan, afhankelijk van de uitslag in de koppelkoers, nog oplopen.

“Na afloop van de ‘Jacht’ wordt de ploeg in dezelfde positie geplaatst als de dichtstbijzijnde ploeg in de algemene rangschikking van voor de wedstrijd, inclusief het aantal door deze ploeg tijdens de ‘Jacht’ verloren ronden. De gewonnen ronden worden niet meegeteld”, staat in de regels van de UCI die de Wooning Zesdaagse moet volgen.

Pas na de vijfde avond zal bekend zijn wat de schade precies is voor De Buyst en Van der Sande. Mocht De Buyst op tijd herstellen, dan kan hij dinsdag op de slotavond weer in actie komen.

Jasper De Buyst is officieel geneutraliseerd voor de Wooning Zesdaagse. Hij zal vandaag vanwege ziekte niet rijden. Tosh Van der Sande zal nog wel aan de individuele nummers meedoen. — Wooning Zesdaagse (@zesdaagse) January 6, 2020