zaterdag 9 september 2023 om 12:39

Zieke Demi Vollering moet Simac Ladies Tour verlaten

Demi Vollering gaat niet meer van start in de vierde etappe van de Simac Ladies Tour. De Tourwinnares sukkelt met een fikse verkoudheid, waardoor haar ploeg SD Worx heeft beslist om haar uit voorzorg uit de wedstrijd te halen.

“Demi voelde zich de afgelopen dagen niet super, maar probeerde door te zetten. Maar nu blijkt dat ze ziek is, is rusten de enige juiste keuze”, aldus sportief manager Danny Stam in een persbericht van de ploeg.

Vollering heeft dit seizoen nog de Tour de Romandie (15-17 september) en de tijdrit (20 september) en de wegrit op het Europese kampioenschap (23 oktober) op haar programma staan. Stam: “Hopelijk kan ze nog mooie resultaten neerzetten in Romandië en op het EK, maar haar seizoen is uiteraard al meer dan geslaagd.”

Vollering stond na drie etappes als zevende in de voorlopige klassering van de Simac Ladies Tour. Haar ploeggenote Lotte Kopecky gaat aan de leiding.