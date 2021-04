Zieke Andreas Leknessund mist Luik-Bastenaken-Luik

Andreas Leknessund zal nog een jaar moeten wachten op zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. De Noorse belofte van Team DSM is ziek en moet in extremis passen voor het Waalse wielermonument. Dit betekent dat de Duitse formatie met zes renners zal starten.

Leknessund (21) reed in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik al de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl. De jonge Noor stak in de Brabantse Pijl zijn neus nadrukkelijk aan het venster door de hele dag in de frontlinie te koersen. Leknessund ging in de finale niet kapot en kwam uiteindelijk nog keurig als tiende over de streep.

Team DSM kan vandaag dus niet rekenen op Leknessund, die bezig is aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau. De selectie bestaat nu nog uit kopman Tiesj Benoot, Nikias Arndt, Mark Donovan, Chris Hamilton, Martijn Tusveld en Kevin Vermaerke. Benoot werd vorig jaar nog achtste in Luik-Bastenaken-Luik.