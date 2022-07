Zet jouw wielerkennis om in euro’s en krijg een welkomstbonus van €50,

Ad

Zie jij jezelf als een echte wielerkenner? Zet die kennis dan tijdens de Tour de France om in euro’s! Deze Tour heeft TOTO een paar mooie buitenkansjes.

Wie klopt Pogacar?

De strijd om het geel moet nog gestreden worden, maar Tadej Pogacar is zoals verwacht huizenhoog favoriet. Mocht de Sloveen zijn derde Tourzege op rij weten te behalen, dan levert dat bij TOTO 1,66 keer de inzet op. De grootste concurrentie zal meten komen uit het kamp van Team Jumbo-Visma. Wanneer Jonas Vingegaard of Primoz Roglic topfavoriet Pogacar van een nieuwe Tourzege af kunnen houden, dan wordt iedere ingezette euro vijf keer uitgekeerd. Oud-winnaar Geraint Thomas behoort tot de outsiders. Een gokje op de Welshman kan lucratief uitpakken. Mocht de winnaar van de jongste Ronde van Zwitserland net als vier jaar geleden als eindlaureaat gehuldigd worden, dan levert dat maar liefst 15 keer de inzet op.

Wout van Aert is topfavoriet voor het groen. Indien hij het puntenklassement weet te winnen, dan levert dat 1,65 keer de inzet op. Fabio Jakobsen staat met een quotering van 5,5 op een nette tweede plaats. Volgens Toto ligt het in de lijn der verwachtingen dat Pogacar ook de bollentrui en het jongerenklassement gaat winnen. Of weten renners als Thibaut Pinot (5,75) of Michael Storer (8,75) hem in deze klassementen voor te blijven?

Bekijk hier alle quoteringen voor de Tour de France

Het eerste geel

De reis naar Parijs begint dit jaar in Kopenhagen, waar in de straten van de Deense hoofdstad de Tour wordt afgetrapt met een tijdrit. Topfavoriet voor het eerste geel is de Italiaan Filippo Ganna. De tijdritspecialist geldt met een notering van 2,17 als de te kloppen man. Kort daarachter volgen de Zwitser Stefan Bisegger en Wout van Aert. Mathieu van der Poel behoort tot de outsiders. Wanneer hij weet te verrassen, dan wordt er iedere euro maar liefst 15 keer uitbetaald. Voor een podiumplek krijg je al 4,3 keer de inzet. Indien thuisfavoriet Mads Pedersen boven zichzelf uit weet te stijgen, dan lever dat 17 keer de inzet op.

Dagelijks nieuwe specials

Behalve de dag- en eindwinnaars, kan het ook interessant zijn om andere aspecten van de koers te voorspellen. TOTO heeft dagelijks enkele speciale weddenschappen in de aanbieding, die het kijken naar de koers nog spannender maken. Zie jij bijvoorbeeld een renner van Team Jumbo-Visma de openingstijdrit winnen? Dan kan dat 3,5 keer de inzet opleveren. Of denk jij bijvoorbeeld dat Roglic en Vingegaard na drie weken Tour net als vorig jaar op het eindpodium zullen klimmen? Dat kan 5,5 keer de inzet opleveren.

