Zdenek Stybar over koersloze periode: “Zwaarder dan gedacht” vrijdag 27 maart 2020 om 11:15

Zdeněk Štybar had vandaag eigenlijk zijn titel moeten verdedigen in de E3 BinckBank Classic, maar de wielerwereld ligt volledig stil als gevolg van het coronavirus. “Niet koersen, het is toch zwaarder dan gedacht”, zo vertelt de Tsjechische klassiekerspecialist op de website van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

De 34-jarige Štybar was naar eigen zeggen klaar voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers. “Ik heb de voorbije periode ontzettend hard gewerkt en mijn winter was erg goed. Ik wist al vroeg op het jaar te winnen in Argentinië (in de Vuelta a San Juan, red.) en was hongerig naar meer succes. Ik voelde in Parijs-Nice dat het crescendo ging met de vorm.”

De gewezen wereldkampioen veldrijden keek dan ook reikhalzend uit naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn twee hoofddoelen dit voorjaar. “Het gaat nu jammer genoeg allemaal niet door. We kunnen nu alleen maar hopen dat de situatie zo snel mogelijk weer normaliseert”, aldus Štybar, die moeite heeft met zijn ‘nieuwe leven.’

Over trainen zonder doel: “Moeilijk en frustrerend”

“Het is mentaal niet makkelijk”, zo doelt hij op een periode zonder wedstrijden. “Ik blijf natuurlijk wel trainen, al werk ik nu geen trainingstochten van tweehonderd kilometer af. Het is moeilijk en frustrerend om zonder doel te trainen. Het geeft je echter wel een nieuwe kijk op de wereld, het gaat nu niet om wielrennen. Het gaat nu om het echte leven.”

De coureur van Deceuninck-Quick-Step kan nu ook meer tijd doorbrengen met zijn familie. “Ik heb normaal altijd een koffer bij me, maar die ligt nu in de kelder, wat toch wel vreemd is. Het voordeel is wel dat ik nu meer tijd kan doorbrengen met bijvoorbeeld met zoon. Dat is wel erg fijn.”