Zdenek Stybar koerste in Pilsen: “Eindelijk met rugnummer” woensdag 3 juni 2020 om 12:50

Zdenek Stybar heeft zijn eerste competitiekilometers sinds het uitbreken van Covid-19 achter de rug. Gisteren nam hij deel aan een lokale wedstrijd in het Tsjechische Pilsen.

Op officiële UCI-wedstrijden is het nog even wachten. En in België en Nederland mag sowieso nog niet competitief gesport worden. In Tsjechië kan dat wel al. Dus keerde Zdenek Stybar terug naar zijn roots: in Pilsen, goed dertig kilometer ten westen van zijn geboortedorp Stribro, deed hij mee aan een lokale wielerwedstrijd.

Het betrof een race over 66 kilometer, eentje die de Deceuninck-Quick-Stepprof kent uit zijn jeugd. “Een oude traditie”, klonk het op Instagram. “Hier koerste ik twintig jaar geleden ook al.” Stybar, die met het rugnummer één van start mocht, nam het op tegen lokale teams uit Pilsen, Praag en Tabor. Petr Kelemen won de wedstrijd, Zdenek Stybar finishte als vierde.

