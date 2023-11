woensdag 15 november 2023 om 08:20

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip aan kop na openingsdag Zesdaagse van Gent

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip gaan na de eerste dag van de Zesdaagse van Gent aan de leiding. De eerste achtervolgers, titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, volgen op één ronde. Havik moest de tweede ploegkoers wel afwerken met gelegenheidsploeggenoot Lasse Norman Hansen, na een val van Van Schip in de eerste ploegkoers.

De eerste puntenkoers van de Zesdaagse van Gent werd gewonnen door Oscar Nilsson-Julien. De Franse Brit, die een koppel vormt met de Fransman Valentin Tabellion – deed gelijk goede zaken door een ronde voorsprong te pakken op de tegenstand. De tweede puntenkoers bleek dan weer een kolfje naar de hand van de Belg Tuur Dens.

Twee landgenoten van Dens, Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, klokten de snelste tijd in de tijdrit baanronde. De titelverdedigers wisten zo onderweg de nodige punten te sprokkelen, maar Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion begonnen met de beste papieren (één ronde voorsprong op de concurrentie) aan de eerste ploegkoers.

In de ploegkoers verspeelden Nilsson-Julien en Tabellion echter hun goede uitgangspositie en ging de aandacht vooral uit naar Yoeri Havik en Jan Willem-van Schip. De regerende wereldkampioenen op de koppelkoers kenden nog geen al te beste start, aangezien Van Schip hard onderuit ging in de eerste ploegkoers. Zijn ploegmakker Yoeri Havik kreeg zo de opdracht om met een gelegenheidsploeggenoot, Lasse Norman Hansen, de rest van de avond af te werken.

Harde val voor Van Schip, gelegenheidspartner voor Havik

Maar dit bleek geen onoverkomelijk obstakel voor Havik. De Nederlander moest de zege in de eerste ploegkoers nog laten aan het duo Matias Malmberg en Aaron Gate, maar in de tweede ploegkoers bleken Havik en Hansen de dominante figuren. Ze liepen zelfs een ronde uit op de concurrentie en Havik verzilverde ook nog eens extra punten in de eindsprint. Hierdoor gaan Havik en Van Schip voorlopig aan de leiding van de Zesdaagse van Gent.

Het is alleen nog onduidelijk of Van Schip woensdag weer in actie kan komen in het Kuipke in Gent. “Met Lasse Norman Hansen had ik een olympisch kampioen als vervanger na de val van Jan-Willem van Schip. Het ging super. We winnen de jacht en staan aan de leiding. Jan-Willem is hard op zijn hoofd gevallen en uit voorzorg reed hij niet meer vanavond. Ik hoop dat hij woensdag weer kan fietsen”, liet Havik na afloop weten aan Sporza.

Baanrecord op de 500 meter

Op de eerste dag van de Zesdaagse van Gent werden er ook al records gebroken. Tuur Dens en Noah Vandenbranden verbeterden het baanrecord over de 500 meter vliegende start met aflossing. Het vorige record stond ook al op naam van Tuur Dens, destijds gerealiseerd met Jan-Willem van Schip. Op 16 november 2022 kwam het tweetal tot een tijd van 26.464.

Dens, dinsdagnacht in de baan gebracht door Vandenbranden, klokte nu af in een tijd van 26.378.

Zesdaagse van Gent 2023

Stand na dag 1

1. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 45 punten

2. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 65 punten en 1 ronde

3. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 57 punten en 1 ronde

4. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 40 punten en 1 ronde

5. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 37 punten en 1 ronde

6. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 24 punten en 1 ronde

7. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 8 punten en 1 ronde

8. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 48 punten en 2 ronden