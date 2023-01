Yara Kastelijn rijdt dit seizoen geen veldritten meer

Het veldritseizoen van Yara Kastelijn heeft slechts acht wedstrijden geduurd. De 25-jarige renster van Crelan-Fristads heeft door de gevolgen van een valpartij in Loenhout vroegtijdig een punt gezet achter haar crosswinter.

Eigenlijk zou Kastelijn volgende week, na het NK veldrijden en de veldrit van Otegem, stoppen met deze winter. “Jammer genoeg ga ik mijn seizoen eerder eindigen dan gepland”, schrijft ze op sociale media. “Maar tijdens de Exact Cross Loenhout ben ik ongelukkig terechtgekomen. De gevolgen daarvan zijn nog steeds hinderend.”

Kastelijn haalde de finish dan ook niet in Loenhout. Eerder dit seizoen werd ze wel al derde in de Exact Cross Essen en vierde in Beringen. Nu gaat voor Kastelijn, die op de weg uitkomt voor het vernieuwde Fenix-Deceuninck, de focus op het wegseizoen. Afgelopen seizoen werd ze onder meer negende in de Waalse Pijl en dertiende in de Amstel Gold Race.

