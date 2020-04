Xandro Meurisse is er niet gerust in: “Welke koersen blijven nog over?” donderdag 30 april 2020 om 18:44

Xandro Meurisse wilde in 2021 een stap hogerop zetten. Maar lukt dat wel, met de huidige situatie in het wielrennen? De 28-jarige West-Vlaming is er niet helemaal gerust in. “Ik heb veel vraagtekens, ja.”

Het is in een kort interview op de website van Krant van West-Vlaanderen dat Meurisse in zijn kaarten laat kijken. Na een prima seizoensstart met rit- en eindwinst in de Ronde van Murcia, wilde de renner van Circus-Wanty Gobert zich tonen in de Ardennenklassiekers. Maar die zijn dus in het water gevallen.

En net als vele andere renners uit ProContinentale teams kijkt ook Meurisse met een bang hartje richting het najaar. “Welke kleinere koersen zullen er nog overblijven? Veel organisatoren annuleerden intussen hun koers, zelfs al in augustus en september. In België zal er voor 1 september niet gekoerst worden, vermoed ik. En hoe gaan we in het buitenland geraken? Ik zie mij in juli niet naar Spanje vliegen om er op stage te gaan. Ik wil het nog allemaal zien dat er dit seizoen weer gekoerst kan worden.”

Einde contract

Meurisse is in december einde contract bij zijn ploeg. Hij hoeft zich niet al te veel zorgen te maken, zegt hij. “Tijdens Parijs-Nice waren er al gesprekken met mijn manager en enkele teams. Prof blijven zal geen probleem zijn, alleen heb ik vorig jaar al aangegeven dat ik in 2021 een stap hogerop wil zetten.” Het is maar de vraag of dat nog lukt…