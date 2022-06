Wout van Aert: “Zware dag om te controleren”

Wout van Aert verwacht dat de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné zwaar wordt om te controleren. Dat vertelde de Belgische geletruidrager, winnaar van twee dagzeges, voor de start van de rit in Rives.

Van Aert denkt dat het vandaag een mooie dag is voor vluchters als het peloton over de Col de Rousset en de Col de Cabre naar Gap koerst. “Het was gisteren al heel nipt, en vandaag is de kans dat de ontsnapping het redt zelfs groter. De etappe is zwaarder en ik denk dat veel ploegen mee willen zijn in de ontsnapping en niet willen achtervolgen, dus we moeten zien hoe we dat gaat controleren.”

Het wordt zwaar voor Van Aert en zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma om de vlucht onder controle te houden, ook omdat helpers als Chris Harper en Tiesj Benoot in het slotweekend weer nodig zijn. “Vandaag is een heel zware dag om zelf te controleren. Je zag het de andere dagen, zelfs als je sterk bent, is het moeilijk om de aanvallers terug te halen. We moeten vanaf de start alles goed in de gaten houden en dan zien we wel wat mogelijk is.”

Ook blikte de Belg alvast vooruit naar het slotweekend. “Het zijn twee korte etappes, dus het ziet ernaar uit dat het vanaf de start volgas wordt. Zaterdag is de hele etappe heel zwaar, ook op grote hoogte (over de Galibier en de Croix de Fer, red.). Zondag is het misschien wat makkelijker aan het begin, maar de slotklim (naar Plateau de Solaison) is superzwaar. Ik denk dat we moeten afwachten wat er gebeurt, maar het wordt zeker zwaar.”