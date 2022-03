Wout van Aert over zijn eindsprint: “Net iets minder dan hij geweest is”

De zesde etappe van Parijs-Nice zorgde voor een nieuwe podiumplaats voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma kon echter niet helemaal tevreden zijn, want andermaal eindigde hij achter Mads Pedersen in de pelotonsprint. “Ik kan niet op alles perfect gewerkt hebben”, vertelde hij na afloop tegen Sporza.

De etappe van vrijdag verliep niet van een leien dakje voor Jumbo-Visma. Op een goede twee kilometer van de streep besloot Christophe Laporte om in de tegenaanval te gaan en op zoek te gaan naar koploper Mathieu Burgaudeau. “Een communicatiefout. Het was de bedoeling dat hij me in een goede positie zou houden.”

“Het liep het een beetje fout op dat moment. Ik was slecht gepositioneerd in die laatste 3 kilometer, waardoor ik energie moest verspillen.” Die energie kwam de Belg misschien wel tekort in de sprint voor de tweede plaats. “Het is duidelijk dat mijn sprint net iets minder is dan hij al geweest is”, was de renner van Jumbo-Visma eerlijk.

“Ik twijfel niet aan mijn sprint. Ik kan niet op alles perfect gewerkt hebben. Momenteel zit ik op het einde van een heel lang en zwaar trainingsblok, waardoor er in mijn sprints was frisheid ontbreekt. Die snelle aanzet zal terugkomen door het rustiger aan te doen. Dat zal na Parijs-Nice het geval zijn.”, verduidelijkte Van Aert.