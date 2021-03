Wout van Aert na succesvolle Tirreno-Adriatico: “Een fantastische week”

Wout van Aert sluit Tirreno-Adriatico 2021 af met een tweede plaats in het eindklassement en twee etappezeges. Op de slotdag wist de kopman van Jumbo-Visma namelijk de tijdrit in San Benedetto del Tronto te winnen, voor Stefan Küng en Filippo Ganna. “Natuurlijk ben ik heel erg blij, maar het was wel heel zwaar ondanks dat het een korte tijdrit was”, zegt Van Aert.

“Deze tijdrit deed wel heel erg pijn, maar ik ben ook flink beter geworden in het tijdrijden. In dit startveld zijn bijna alle toppers in het tijdrijden aanwezig, dus het is een goede start van het seizoen in mijn eerste tijdrit”, lacht de Belgische kampioen tegen de klok.

“Ik weet niet hoe het precies zat met de wind. Tot tien minuten voor mijn tijdrit zat ik in de bus, dus ik heb de wind niet constant gecheckt. Natuurlijk is het lastig om iedereen in dezelfde omstandigheden te laten rijden, maar het heeft wel een rol gespeeld denk ik”, geeft hij aan.

‘Ik ben alleen verslagen door de Tourwinnaar’

Voor Van Aert was Tirreno-Adriatico een experiment. Wat kon hij als klassementsrenner? “Het is voor mij de eerste keer dat ik voor een klassement ga in een WorldTour-ronde. En ik ben alleen verslagen door de Tourwinnaar, dus dat is een goede start”, vertelt hij. “Ik ga het in de toekomst nog wel vaker proberen, maar voor nu heb ik de klassiekers in mijn hoofd. Ik weet dat ik heel veelzijdig ben en wil mij graag focussen op meer dingen.”

Tot slot mocht de alleskunner uit de Kempen nog in het Nederlands wat zeggen. “Ik ben heel blij met deze zege. Het is mijn tweede ritoverwinning in deze rittenkoers en ik word ook nog tweede in het eindklassement. Het is een fantastische week voor mij geweest en nu kijk ik uit naar de klassiekers kort bij huis.”