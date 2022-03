Wout van Aert na derde plaats: “We hadden dit scenario niet verwacht”

Wout van Aert is in Parijs-Nice naar zijn vijfde podiumplaats in zes etappes gereden. In Aubagne kwam hij net tekort om een late uitval van Mathieu Burgaudeau onschadelijk te maken en werd derde achter de Franse winnaar en Mads Pedersen.

Van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma waren uiteindelijk verrast door het koersverloop. “We hadden dit scenario niet verwacht. We dachten dat we gecontroleerd naar de sprint zouden gaan. Ik denk dat het laatste klimmetje voor wat chaos zorgde bij de andere ploegen en er daardoor wat gaten vielen. Ik voelde me goed. Het was een pittige rit met veel wind en hoogtemeters. Ik denk dat het vandaag niet aan de benen lag, maar het kan niet altijd perfect verlopen.”

Voor de 27-jarige renner was het zijn vijfde podiumplaats in zes dagen, nadat hij al de beste was in de individuele tijdrit naar Montluçon, een keer tweede eindigde en twee keer derde werd. Voor de laatste twee dagen staat bij het Nederlandse WorldTeam alles in het teken van geletruidrager Primož Roglič. Morgen is normaal gesproken een aankomst bergop op de Col de Turini. Zondag wordt afgesloten met een lastige etappe rond Nice.