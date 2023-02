Wout van Aert kort van stof voor WK veldrijden: “Weet niet of snelle race in mijn voordeel is”

Video

Wout van Aert verkende het parcours zaterdagochtend na een regenachtige nacht. Toen was het parcours veel vetter dan zondag het geval is, want de zon en de wind hebben intussen de overhand in Hoogerheide. De Belgische topfavoriet concludeerde dat zelf ook. “Het parcours ligt daardoor weer een stuk sneller”, vertelt hij. Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+