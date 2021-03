Wout van Aert: “Ik had niet verwacht zo snel te winnen”

Video

In Strade Bianche moest Wout van Aert nog genoegen nemen met een vierde plaats, maar in de openingsetappe van Tirreno-Adriatico was het wel raak voor de renner van Jumbo-Visma. Van Aert bleek in Lido di Camaiore sneller dan topsprinters Caleb Ewan en Fernando Gaviria.

Van Aert had een ritzege niet echt ingecalculeerd, zo vertelde hij na afloop. “Ik had niet verwacht dat ik al zo snel een koers zou winnen, zeker omdat het een vrij gemakkelijke sprint was. Ik heb dus al een stap vooruit gezet sinds Strade Bianche. Dit is een mooie start”, aldus de ritwinnaar, die verder ook de eerste leiderstrui wist te veroveren.

Van Aert profiteerde in de laatste kilometer van de sprinttrein van Gaviria. “Ik zat in zijn treintje. Mijn ploegmaats hebben het perfect gedaan, aangezien ik in een goede positie wilde zitten op het laatste bruggetje net voor het ingaan van de laatste kilometer. Het is vervolgens belangrijk om op tijd aan te zetten, als de snelheid hoog is.”

“Dan kun je namelijk niet veel meer goedmaken. Dat bleek ook wel”, zo blikt Van Aert terug op zijn sprint. “Ik voelde bij het aanzetten wel dat er niet direct iemand naast kwam. De laatste meters waren lastig.” Van Aert lijkt ook morgen een favoriet voor de ritzege, aangezien de renners een lastige heuvelrit krijgen voorgeschoteld naar Chiusdino.

Laatste kilometer sprintzege Wout van Aert