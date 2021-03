Wout van Aert: “Ik ga er vanuit dat we hulp gaan krijgen voor de ritzege”

Wout van Aert is Tirreno-Adriatico begonnen met een eerste en derde plaats en lijkt vandaag opnieuw een van de kanshebbers op de ritzege. “Het wordt opnieuw een lange en zware etappe met vooral in het begin heel veel op en af. Maar de spurt zelf lijkt me minder lastig dan gisteren”, zo citeert Het Nieuwsblad.

Van Aert moest gisteren in Chiusdino nog zijn meerdere erkennen in Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel, maar verwacht voor vandaag ook nog wel andere namen. “Ik verwacht bijvoorbeeld dat een ploeg als Lotto Soudal vertrouwen zal hebben in Caleb Ewan en daarom mee de koers zal proberen te controleren.”

“Ik ga er alleszins vanuit dat we hulp gaan krijgen voor de ritzege”, aldus Van Aert, die wel wil scoren in Gualdo Tadino. “Het klassement is intussen al een beetje gemaakt. Zelf hoop ik ook extra bonificatieseconden te sprokkelen.” De grote vraag is of we ook vandaag weer een duel krijgen tussen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe.

Details

Van Aert: “Dat zou kunnen. We hebben alle drie een gelijkaardig profiel. Soms, zoals gisteren wanneer het onderweg lastig is, is Alaphilippe iets meer in het voordeel. Details zijn dan belangrijk. Het hangt vaak ook gewoon van de dag af. Vandaag is het weer een andere etappe. Ik kijk er naar uit.”