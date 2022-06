Wout van Aert: “Het wordt zwaar om het geel tot het weekend vast te houden”

Wout van Aert houdt in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné rekening met aanvallen op zijn gele trui. Dat vertelde de Belg van Jumbo-Visma, winnaar van de eerste rit, bij de start in Saint-Péray.

Van Aert vond het mooi dat hij de gele trui vanochtend mocht aantrekken. “Het gebeurt niet vaak dat je deze trui draagt, dus het was een speciaal moment om een rugnummer op te spelden”, zei de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, een etappe in Parijs-Nice en de E3 Saxo Bank Classic in gesprek met de verzamelde media.

Het Belgische kopstuk uit de ploeg van Jumbo-Visma verwacht vandaag tussen Saint-Péray en Brives-Charensac eenzelfde soort etappe als gisteren. “Het kan zwaar worden met enkele beklimmingen onderweg, maar het hangt af van de intenties van de andere ploegen. We moeten klaar zijn voor aanvallen op het geel.”

Een kandidaat voor de eindwinst vindt hij zichzelf niet. “Het slotweekend wordt voor mij te zwaar. Vooral omdat ik mezelf heb voorbereid op de sprints en de tijdritten, maar niet echt op de bergen. In het laatste weekend ga ik de trui zeker verliezen, maar het wordt ook al zwaar om die tot daar vast te houden.”

‘Ethan Hayter, een supersterke renner’

Van Aert troefde in de openingsrit Ethan Hayter af. Een supersterke renner, vindt hij. “Hij kan veel soorten parcoursen aan en heeft een snelle sprint aan het eind. Ik heb hem afgelopen jaar in de Tour of Britain goed leren kennen en we hebben mooie duels uitgevochten. Het is een lastige klant om te verslaan na een zware rit. Het is zeker dat we een beetje hetzelfde profiel hebben.”