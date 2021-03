Wout van Aert: “De kopgroep is in het begin een beetje onderschat”

Wout van Aert kwam in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico niet aan sprinten toe. De nummer twee van het algemeen klassement en ritwinnaar van de eerste sprintrit zag de winst gaan naar vroege vluchter Mads Würtz Schmidt. “In het begin is de kopgroep een beetje onderschat, dus zo zijn we niet meer in de buurt gekomen”, vertelt Van Aert, die zelf dertiende werd.

Jumbo-Visma liet het werk dit keer aan andere ploegen. “Het is al zwaar geweest en we hebben vaak de koers moeten dragen”, geeft de Belgische kopman. “Ik denk dat ook blijkt dat het niet simpel was om de koers te controleren. Dat was een beslissing die we op voorhand al hadden genomen, want ook ik was vermoeid na gisteren. Om elke dag volle bak te gaan, is te zwaar.”

Zes koplopers kregen uiteindelijk de vrijgeleide, waarvan er vijf gingen sprinten om de dagzege. “Ik had een grotere groep verwacht. Daarom dacht ik dat het een sprint zou worden, maar ze hebben snel gereden”, deelt Van Aert een compliment uit aan de vluchters. “Op het laatst was het wel zeker dat het voor ons geen sprint voor de zege ging zijn.”

Dinsdag eindigt Tireno-Adriatico met een individuele tijdrit. Van Aert heeft een achterstand van 1.15 minuut op klassementsleider Tadej Pogačar.