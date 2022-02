Wout Poels rijdt de Giro d’Italia, Tour de France nog onzeker

Wout Poels komt dit jaar in actie in de Giro d’Italia. De renner van Bahrain – Victorious heeft zelf zijn voorkeur voor de Italiaanse ronde uitgesproken. Het staat nog open of Poels vervolgens ook in de Tour de France start. Er zal eerst worden gekeken hoe fris de Limburger uit de Giro is gekomen. Zelf ziet hij de Vuelta a España met start in Utrecht ook als een ideale mogelijkheid.

Vandaag rijdt de 34-jarige Poels in de Ruta del Sol zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Vervolgens rijdt hij nog Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Dan trekt hij op een hoogtestage ter voorbereiding op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en uiteindelijk de Giro d’Italia. In dit programma is geen plaats voor de Amstel Gold Race.

In de Giro d’Italia kan Poels op een vrije rol rekenen. Mikel Landa zal op de Italiaanse wegen kopman van Bahrain – Victorious zijn. “Ik krijg echter genoeg vrijheid om voor mijn eigen kansen te rijden”, geeft Poels aan. “Zowel in de kleine rondjes zoals Parijs-Nice, de klassiekers als in de grote rondes. Ik wil opnieuw proberen om een rit in een grote ronde te winnen.”

Wedstrijdprogramma