Worst: “Blij met mijn eerste seizoenszege”

Annemarie Worst hield het dit seizoen tot dusver bij tweede plaatsen in Gieten en Ruddervoorde, maar schoot vandaag op de Koppenberg dan toch raak. “Deze overwinning doet deugd”, aldus Worst in het flashinterview.

“Maar ik ben wel diep moeten gaan. De Koppenberg is altijd wel best zwaar, maar in die laatste ronde is het één lange sprint tegen elkaar, waarin je al je krachten eruit moet gooien. Dat was best lastig”, beschreef Worst haar tweestrijd met Lucinda Brand. “Ik wist welk stuk in de slotronde me goed lag, daarom kwam ik in het eerste deel wat minder op kop. Ik heb op het stuk dat me het beste lag een aanval geprobeerd, maar Lucinda kwam terug. Dus werd het een sprint.”

In het klassement, dat in de X2O Badkamers Trofee op basis van tijd wordt opgemaakt, doet Worst alvast gouden zaken ten opzichte van Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. “Maar daar hecht ik nog maar weinig waarde aan. Vorig jaar had ik ook een mooie voorsprong tot de een na laatste wedstrijd, maar toch verlies ik de Trofee nog. Ik denk dat alles nog kan. Ik trek me vooral op aan deze overwinning, mijn eerste van het seizoen. Dit geeft vertrouwen voor het EK.”