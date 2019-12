Wooning Zesdaagse 2020: Nu 2 tickets voor de prijs van 1 maandag 30 december 2019 om 14:00

Van 2 t/m 7 januari 2020 vindt de Wooning Zesdaagse plaats in Rotterdam Ahoy. Aan de start van de 38e editie staan ’s werelds beste baanrenners en Nederlands beste sprinters. Met onder andere Niki Terpstra, Jeffrey Hoogland en Jan-Willem van Schip.

Sterk deelnemersveld

Naast het sprinterstoernooi staan er 13 topteams aan de start van de Wooning Zesdaagse. Met oud-winnaars als Iljo Keisse, Niki Terpstra, Albert Torres, Sebastían Mora, Kenny De Ketele, Roger Kluge en Wim Stroetinga kijken wedstrijdleiders Peter Schep en Michael Zijlaard wederom reikhalzend uit naar een mooie editie met veel kanshebbers op het erepodium.

Bekijk ook www.wooningzesdaagse.nl/rennersveld voor alle deelnemers



Regels algemeen klassement vereenvoudigd

De opzet van het algemeen klassement voor de Wooning Zesdaagse is vernieuwd! Elk onderdeel telt voortaan even zwaar mee qua punten (20, 12, 10, 8 , 6 en 4 punten voor de eerste zes), zowel de teamonderdelen als de individuele nummers.

Het doel is zoveel mogelijk ronden voorsprong en de meeste punten te behalen. Tijdens de koppelkoersen zijn er bonuspunten te verdienen voor de winnaar van de gouden tussensprint. Telkens als een koppel 100 punten haalt, verdient het een bonusronde. Want ‘ronden voorsprong’ zijn en blijven belangrijker dan punten. Op de finaledag is er geen gouden tussensprint en blijven de reguliere klassementsprints intact, waarbij respectievelijk 10, 6, 4 en 2 punten te halen zijn.

Elke dag worden de leiders in het algemeen klassement gehuldigd met een gele trui, welke zij de dag erop zullen dragen. Het koppel dat aan het einde van de Wooning Zesdaagse de meeste ronden voorsprong heeft (en de meeste punten), wint de trofee en de Wooning Zesdaagse.





Bespaar! Nu twee tickets voor de prijs van 1

Als lezer van Wielerflits koop je nu twee kaarten voor de prijs van één voor de maandagavond 6 januari 2020.