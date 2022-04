Woods en Fuglsang voeren Israel-Premier Tech aan in Luik

De ogen van Israel-Premier Tech zijn in Luik-Bastenaken-Luik gericht op Michael Woods en Jakob Fuglsang. De Canadees werd in 2018 al eens tweede in de heuvelklassieker en de ervaren Deen won zelfs de editie van 2019.

“Ik verwacht een zware wedstrijd, eigenlijk zoals altijd”, vertelt Fuglsang. “Maar ik verwacht ook dat we daar bij kunnen zijn met twee man, als we onze troeven goed uitspelen. Ik denk dat de Roche-aux-Faucons de beslissende klim gaat zijn met deze nieuwe finale. De ploeg rijdt in ieder geval goed en we zaten in de Waalse Pijl goed geplaatst, dus als we hetzelfde doen in Luik, dan maakt het dat een stuk makkelijker. Ik heb goede hoop.”

Woods werd woensdag zesde op de Muur van Hoei en trekt dus met vertrouwen naar Luik. “Ik voelde mij geweldig en verwacht nog beter te zijn in Luik. Ik ben niet zo explosief als vorig jaar, maar ik voel dat ik sterker ben geworden. Dat past meer bij het parcours van Luik. We gaan met een sterke ploeg van start en ik ben benieuwd wat te kunnen bereiken. Hopelijk kan ik mijn beste uitslag in Luik verbeteren”, aldus Woods, die dus hoopt te winnen.

De steun voor de kopmannen zal komen van Alessandro De Marchi, Omer Goldstein, Reto Hollenstein, Hugo Houle en Daryl Impey.