Woensdag start eerste UCI-wedstrijd van 2021 in Nieuw-Zeeland

Het wegseizoen 2021 gaat woensdag van start. In Nieuw-Zeeland staat de New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) op het programma, een vijfdaagse rittenkoers in de regio Wellington met louter thuisrijders aan het vertrek.

Diverse Australische wedstrijden met een internationale uitstraling, waaronder de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, zijn al enige tijd afgelast. Voor de Tour Down Under is daar in de vorm van de Santos Festival of Cycling een oplossing voor gevonden, met nationale ploegen en renners uit eigen land.

Datzelfde geldt voor de New Zealand Cycle Classic, dat in de zomermaanden van het zuidelijk halfrond altijd al erg gericht was op renners uit Oceanië. De laatste tien jaar ging de eindzege zes keer naar een thuisrijder en vier keer naar een Australiër. Onder de eindwinnaars ook latere profs George Bennett (2011), Jay McCarthy (2012), Nathan Earle (2013) en Ben O’Connor (2016).

Fisher-Black en Strong

De editie van dit jaar kan rekenen op de deelname van veertien ploegen van elk vijf of zes renners. Onder hen Jumbo-Visma Development-renner Finn Fisher-Black (19), die namens de nationale selectie meedoet. Voor de gelegenheid is ook Corbin Strong (20) van SEG Racing Academy zijn ploeggenoot. Naast ruim zeventig Nieuw-Zeelanders doen ook zeven Aussies, een Brit en een Amerikaan mee.

De New Zealand Cycle Classic begint komende nacht met een ploegentijdrit van 10 kilometer. Daarna volgen een aankomst heuvelop, een sprintetappe, een heuvelrit en nog criterium in Wellington City. Voor de nachtbrakers: alle ritten-in-lijn finishen tussen 01.00 en 03.00 uur Nederlands-Belgische tijd. De winnaar van de openingstijdrit is bekend rond 07.45 uur, onze tijd.

New Zealand Cycle Classic 2021 (UCI 2.2)

Woensdag 13 januari, etappe 1: Masterton – Masterton (TTT, 10 km)

Donderdag 14 januari, etappe 2: Masterton – Masterton (158,1 km)

Vrijdag 15 januari, etappe 3: Masterton – Martinborough (126,3 km)

Zaterdag 16 januari, etappe 4: Masterton – Admiral Hill (126,9 km)

Zondag 17 januari, etappe 5: Wellington – Wellington (1 uur + 3 rondes, criterium van 1,1 km)

Profiel etappe 2 Profiel etappe 3 Profiel etappe 4