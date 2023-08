WK 2023: Oscar Chamberlain verslaat zoon Bradley Wiggins op tijdrit bij junioren

Oscar Chamberlain heeft zich gekroond tot de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de juniren. De hardrijder uit Australië was op het 22,7 kilometer lange parcours in Stirling de betere van Ben Wiggins, de zoon van Tourwinnaar Bradley Wiggins. Het verschil tussen goud en zilver was aan de finish 24 seconden. Het brons was voor de Duitser Louis Leidert.

De eerste richttijd kwam van op naam van Louis Leidert uit Duitsland. Hij zette een tijd van 29.03 minuut op de borden en mocht daardoor lange tijd in de hot seat plaatsnemen. Mees Vlot (Nederland) en Sente Sentjens (België) gaven meer dan 50 seconden toe op Leidert.

De grote favorieten gingen echter laat van start. Een van hen was Ben Wiggins, inderdaad de zoon van. Bij het eerste tussenpunt na 9,7 kilometer was hij slechts een seconde langzamer dan Leidert. Aan het tweede tussenpunt kwam Oscar Chamberlain plots opzetten. De Australiër had zijn tijdrit compleet anders ingedeeld en was na 18,4 kilometer plots 16 seconden sneller dan Leidert.

Goud voor Oscar Chamberlain

Ook Jorgen Nordhagen deed nog een gooi naar de wereldtitel. De toekomstig renner van Jumbo-Visma uit Noorwegen reed vooral een sterke slotklim, maar kwam drie seconden tekort om Leidert uit de hot seat te rijden. Chamberlain lukte dat wel: de nummer twee van de meest recente Parijs-Roubaix voor junioren dook met liefst 34 seconden onder de tot dan toe snelste tijd.

Met 28.29 minuut zette hij Wiggins onder druk. De jonge Brit had zich opgeblazen in het eerste deel van de tijdrit en strandde uiteindelijk op 24 seconden van Chamberlain, waarmee hij zich wel van het zilver verzekerde. Paul Fietzke (Duitsland) en Duarte Marivoet (België) moesten toen nog wel finishen, maar kwam tekort voor de medailles.

Marivoet was wel de beste Belg op de zevende plaats in de uitslag. Sente Sentjens strandde op de zeventiende plaats. Namens Nederland werd Mees Vlot vijftiende en Sjors Lugthart negentiende.