WK 2023: Felicity Wilson-Haffenden nieuwe wereldkampioene tijdrijden bij junioren vrouwen

Felicity Wilson-Haffenden heeft het WK tijdrijden bij junioren vrouwen gewonnen. De Australische renster versloeg Isabel Sharp (Groot-Brittanië) en Federica Venturelli (Italië). Wilson-Haffenden gold op voorhand eerder als outsider voor de wereldtitel.

De junioren vrouwen moesten in totaal 13,5 kilometer afleggen op de Schotse wegen. Vorig jaar blies Zoe Bäckstedt haar leeftijdsgenoten weg, de Britse won destijds met een voorsprong van anderhalve minuut. Een uitgesproken favoriete was er dit jaar niet.

Een eerste richttijd kwam er van Felicity Wilson-Haffenden. De Australische moest bijzonder diep gaan, maar dook wel als eerste renster onder de 20 minuten. De volgende grote naam aan de streep was de Britse Isabel Sharp, maar zij kwam niet aan de tijd van Wilson-Haffenden. Julie Bego, de winnares van de wegrit, moest zelfs een minuut toegeven op de virtuele leidster.

Niemand kan tijd van Wilson-Haffenden nog kloppen

Daarna was het wachten op Cat Ferguson. De Britse, die te kennen stond als een van de favoriete, startte als allerlaatste. Aan het eerste tussenpunt, na negen kilometer, was ze echter al twaalf seconden trager dan Wilson-Haffenden. Ferguson moest met andere woorden bijzonder sterke laatste kilometers én vooral een bijzonder sterke laatste slotklim rijden.

Ferguson deed dat niet, ze verloor zelfs tijd in het laatste deel van de tijdrit. Een medaille zat er zodoende niet in. Het goud was dus voor Felicity Wilson-Haffenden. Het zilver ging naar Sharp, het brons was weggelegd voor de Italiaanse Federica Venturelli. De Nederlandse en Belgische rensters deden niet mee om de medailles. Fee Knaven (8ste), Zoë van Velzen (25ste), Xaydee Van Sinaey (17e) en Luca Verstraete (23ste) eindigden buiten de top-5.