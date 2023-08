WK 2023: Chloe Dygert ziek in aanloop naar WK tijdrijden

Chloe Dygert heeft geen feilloze voorbereiding gehad op het WK tijdrijden. Haar ploeg Canyon SRAM laat weten op sociale media dat ze ziek is geworden na haar wereldtitel op de baan. Dygert is een van de kanshebsters op een medaille.

“Jammer genoeg moeten we meedelen dat Chloe Dygert te maken heeft gekregen met ziekte de laatste tijd. De wereldkampioene van 2019 heeft alles gedaan wat ze kon om te herstellen en op haar best te zijn voor de individuele tijdrit”, aldus haar ploeg.

Dygert is ziek geworden nadat ze op 3 augustus wereldkampioene werd op de individuele achtervolging bij de vrouwen. Toen klopte ze nog de Duitse Franziska Brausse en de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha.

Unfortunately, we have news that @chloedygert30 has suffered from illness since winning her 4th 🌈 title in the IP and racing the TP last week.

The 2019 ITT world champion has done everything possible to recover and be at her best for the ITT today. 🙌#Glasgow2023 pic.twitter.com/U4VcvkJD5R

— CANYON//SRAM Racing & CANYON//SRAM Generation (@WMNcycling) August 10, 2023