WK 2022: Richard Carapaz grote afwezige in kleine selectie Ecuador

Ecuador moet het op het WK wielrennen in Wollongong, Australië, doen zonder Richard Carapaz. De regerend olympisch kampioen wielrennen, die in de Vuelta a España 2022 al twee ritten won, is buiten de selectie gelaten. Volgens de reglementen en quota van de UCI mag Ecuador met zes renners starten bij de elite mannen, maar het land stuurt maar één renner.

Jonathan Narváez is de gelukkige. Hij is de enige Ecuadoriaan die op zondag 25 september het WK wielrennen gaat betwisten in Wollongong. Het parcours is op zijn lijf geschreven, met op het lokale circuit twee venijnige klimmetjes. Overigens is Narváez niet helemaal alleen; bij de beloften mannen start Martín López namens Ecuador. Voor de rest stuurt het Zuid-Amerikaanse land geen afvaardiging naar Australië.

“We betreuren het dat we niet alle plaatsen hebben gebruikt die door de UCI zijn toegekend, aangezien veel van onze topwielrenners vanwege fysieke en/of familiale problemen geen deel kunnen uitmaken van het Ecuadoraanse team”, is het statement van de wielerbond van Ecuador volgens Ciclo21.