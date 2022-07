Wint Pogacar op La Planche des Belles Filles, of verwacht jij iemand anders?

Ad

De Tour de France is na een goede week toe aan zijn eerste serieuze krachtsmeting bergop. In de Vogezen is La Planche des Belles Filles het decor van een etappe die er wel eens voor kan zorgen dat het klassement stevig wordt herschikt. TOTO ziet Tadej Pogacar als topfavoriet om deze rit te winnen. Denk jij het beter te weten en verwacht je dat een andere renner gaat winnen? Zet dan jouw wielerkennis tijdens de Tour de France om in euro’s!

Pogacar, of toch niet?

De etappe naar Longwy maakte andermaal duidelijk hoe de krachtsverhoudingen binnen het Tourpeloton momenteel liggen. Tadej Pogacar zette zijn concurrenten te kijk en heeft zijn eerste ritzege van deze Tour binnen. Het is dan ook niet zo gek dat hij als topfavoriet staat genoteerd voor de rit van vrijdag. Indien de Sloveen (die hier twee jaar geleden als eens de tijdrit won) wederom zegeviert, dan levert dat (slechts) 2,65 keer de inzet op. Het kan daarom geen kwaad om ook eens naar de alternatieven te kijken.

Bij Team Jumbo-Visma zal men ongetwijfeld gebrand zijn op sportieve revanche. Voor kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard ligt hier een kans om de Tour weer een beetje spannend te maken. Of wordt het een dag voor de aanvallers? Wanneer een vroege vlucht erin slaagt om uit handen van het peloton te blijven, dan zijn renners als Ben O’Connor, Michael Woods, Tim Wellens, Ruben Guerreiro en Alexis Vuillermoz namen om in de gaten te houden. Allemaal renners die een steile finish aankunnen en inmiddels geen bedreiging meer vormen voor het geel. Laatstgenoemde staat zelfs genoteerd tegen een notering van 150 tegen 1.

Of wordt het weer de dag van Dylan Teuns? De winnaar van de Waalse Pijl weet wat het is om hier te vieren, want hij won al eens op La Planche des Belles Filles in 2019. Een gokje op de renner van Bahrain-Victorious kan lucratief uitpakken. Bij winst van Teuns wordt namelijk 19,5 keer de inzet uitgekeerd.

Bekijk hier alle quoteringen van de etappe naar Planche des Belles Filles

