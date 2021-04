Winnende Marianne Vos: “Het was echt een heel zware koers”

De Amstel Gold Race was nog een hiaat op het palmares van Marianne Vos, maar vandaag wist de renster van Jumbo-Visma naar de zege te sprinten in de Limburgse klassieker. Vos bleek na een attractieve koers sneller dan landgenotes Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

Na de laatste passage van de Cauberg leek de zege nog ver weg voor Vos, aangezien Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini met voorsprong over de top wisten te komen. De twee koploopsters keken in de laatste kilometer echter te veel naar elkaar en zo wist een achtervolgend groepje, met daarin Vos, weer aan te sluiten.

Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen en net als in Gent-Wevelgem bleek Vos na een selectieve wedstrijd over de meeste power te beschikken. “Het was echt een heel zware koers. Nog zwaarder dan ik had verwacht. Dat is altijd het geval als je lokale rondes moet afwerken. We reden de hele wedstrijd aan een hoog tempo.”

Buiten adem

“Ik was de hele finale buiten adem, maar je hebt altijd nog een beetje energie voor een sprint. Demi (Vollering, red.) kwam nog erg dichtbij, maar ik voelde me wel zegezeker. Het is alleen wel verstandig om nooit te vroeg te juichen”, aldus Vos, die maar wat blij is met haar zege in de Gold Race. “Het is een wedstrijd van naam en faam.”

“Natuurlijk wil je die koers graag een keer winnen. Het is gaaf dat ik hem nu wel pak. Het voelt natuurlijk wel anders, zo zonder publiek, maar toch voel je veel warmte van het Limburgse publiek. Ze staan dan wel niet langs de kant, je voelt wel dat het leeft.”