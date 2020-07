Winnende Ackermann: “Ik moest het doen zonder mijn lead out-man” zaterdag 25 juli 2020 om 17:40

Pascal Ackermann kwam, zag en overwon tijdens de tweede etappe van de Sibiu Cycling Tour. De renner van BORA-hansgrohe zegevierde in Sibiu na een zeer hectische sprint. “Ik ben heel erg blij, maar ook teleurgesteld. Mijn lead out-renner viel namelijk voor de finish.”

Ackermann doelt op Rüdiger Selig, die in de finale op een auto botste. “Ik moest het dus zonder Rüdi doen. Ik weet nog niet wat de schade is. Het was wel een flinke streep door de rekening, aangezien hij zo belangrijk is als lead out-man. We hadden vandaag erg veel pech met ook nog een lekke band voor Patrick Konrad, onze leider.”

“Het plan was om vol door te trekken op de laatste klim, maar we moesten nu wachten op Patrick. Het was verder een hele hectische sprint. Er reden nog maar weinig lead out-renners in de eerste groep. Ik moest echt van wiel naar wiel springen. Ik ging vervolgens aan op 300 meter van de streep. Het was een goede maar ook lange sprint.”

Positief verrast

De 26-jarige Ackermann koerst nu al enkele dagen in Roemenië. Hoe kijkt de Duitse sprinter naar de Sibiu Cycling Tour? “Mijn verwachtingen waren niet al te hoog, maar ik ben echt positief verrast. Het is allemaal goed geregeld. Ik ben blij dat ik mijn seizoen hier kan beginnen en ik hoop de komende jaren weer terug te komen.”

De tiende editie van de Sibiu Cycling Tour eindigt morgen met een ochtendetappe (een klimtijdrit naar Arena Platos) én een middagrit in het centrum van Sibiu. “Ik hoop morgen naar de zege te sprinten in de middagetappe, maar eerst willen we het eindklassement winnen en voor een een-tweetje zorgen in de eindstand.”