Winactie: Win jij één van de tickets voor Flanders Gravel Diksmuide op 11 juni?

Komende zaterdag staat de eerste editie van Flanders Gravel Diksmuide op het programma. Dit gloednieuwe gravelevent maakt deel uit van de Flanders Gravel Series van organisator Flanders Classics. Nog niets te doen op zaterdag 11 juni? Kom dan naar West-Vlaanderen voor een graveltocht in een uniek decor!

Tijdens Flanders Gravel Diksmuide fiets je een dag lang over historische gravelpaden in Flanders Fields, waarbij een herinnering aan de Eerste Wereldoorlog nooit ver weg is. Je hebt de keuze uit een graveltocht van 56, 95 of 150 kilometer.

Op de route liggen onder andere:

– Het Loopgravenstelsel Dodengang

– Frontzate : fietspad op spoorwegbedding die belangrijke rol speelde in onderwaterzetting van de IJzervlakte

– IJzertoren, aandenken aan alle gesneuvelde Vlaamse soldaten

– Duits militair kerkhof in Vladslo

Interesse om mee te doen? Je kan hier bij WielerFlits een deelnamebewijs winnen!

Wat moet je doen? Geeft antwoord op de volgende vraag:

Wie won dit jaar de 200-mijl gravelrace Unbound bij de mannen?

Deadline:

Woensdag 8 juni om 23:59