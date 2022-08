Winactie: Win 2 tickets voor het eerbetoon aan Joop Zoetemelk in Tivoli Vredenburg

De stad Utrecht staat de komende dagen volledig in het teken van de Vuelta a España. Ook in TivoliVredenburg wordt er met een speciaal wielergerelateerd programma uitgebreid stilgestaan bij de start van de ronde. Een van deze programma’s Vuelta ’79 & De Tour van ’80. Samen met TivoliVredenburg geven we twee kaarten weg voor deze voorstelling van aanstaande zondag.

Een kopgroep van artiesten met een groot wielerhart brengt een theatrale, muzikale en literaire ode aan Joop Zoetemelk. Met o.a. Wilfried de Jong, Mart Smeets, Eric Corton en de muzikale begeleiding van Ocobar. En de kopman zal ook op de afspraak zijn: Joop Zoetemelk toont elke voorstelling zijn gele trui op het toneel. In het gezelschap van enkele van zijn trouwe Raleigh-ploegmakkers zoals Leo van Vliet, Henk Lubberding en Johan van der Velde.

Wat is er te winnen

Twee kaarten voor de voorstelling van aanstaande zondag

Wat moet je doen

Geef uiterlijk vrijdag 19/8 om 12:00 antwoord op onderstaande vraag.

Maximaal 1 deelname per huishouden toegestaan.