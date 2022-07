Winactie: Voorspel de winnares op La Planche des Belles Filles en win een CyclOn Essential Pack

De Tour de France Femmes is in volle gang. Tijdens de eerste dagen hebben we enkele enerverende etappes gezien in de spannende strijd om het geel. De ontknoping volgt aanstaande zondag, wanneer de dames La Planche des Belles Filles als eindstadion voorgeschoteld krijgen. Denk jij te weten wie er op de slotdag met de dagzege aan de haal gaat? Voorspel dan de winnares en maak kans op een CyclOn Essential Pack.

Wat moet je doen?

Geef jouw voorspelling via onderstaand formulier aan ons door.

Hoofdprijs

Onder alle goede antwoorden verloten wij een CyclOn Essential Pack t.w.v. € 39,95. Een klein beetje aandacht voor je fiets rondom elke rit houdt je fiets in topconditie. Daarom zijn er de CyclOn Essentials. Vier producten en een eenvoudig stappenplan waarmee jij jouw fiets snel weer voorbereid op het volgende avontuur. Met dit pakket heb je alle essentiële producten in één keer.

Deadline

Stuur ons jouw voorspelling voor zondag 31 juli om 12:00. De winnaars worden na afloop per e-mail bekendgemaakt. Slechts 1 deelname per huishouden toegestaan.