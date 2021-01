Winactie: Voorspel de top 3 van het WK Veldrijden en win het boek Veldrijden – De 100 mooiste verhalen over de cyclocross

Het WK Veldrijden vormt iedere winter weer de apotheose van het veldritseizoen. Dit jaar is in het laatste weekend van januari de Belgische kustplaats Oostende het decor van mondiale titelstrijd. Denk jij te weten welke renners er mee gaan doen om de medailles? Als jij het podium van de mannenwedstrijd juist weet te voorspellen, maak je kans op het boek Veldrijden – De 100 mooiste verhalen over de cyclocross. Met dank aan uitgeverij Lannoo zijn er deze week met onze winactie vijf exemplaren te winnen.

Modder, kracht, techniek en sensatie. Ieder najaar trotseren honderden wielerliefhebbers – misschien wel de trouwste fans binnen het sportlandschap – weer en wind om hun idolen aan het werk te zien. Veldrijden neemt je mee offroad naar de meest legendarische parcoursen, naar de fans met hun rubberlaarzen en bierbekers, maar vooral naar de ploeterende coureurs en hun slopende strijd tegen de elementen. Het boek blikt terug op de kampioenschappen en de dieptepunten, op de epische duels en de eeuwige vetes, en dit aan de hand van tekenende portretten en onvergetelijke anekdotes van vroeger en vandaag. Op de site van Lannoo lees je meer over het boek.

Wat moet je doen?

Voorspel met onderstaand formulier de nummers 1, 2 en 3 van de mannenwedstrijd. Voor de juiste voorspelling van nummer 1 krijg je 3 punten, voor de correcte nummer 2 ontvang je 2 punten en voor juiste nummer drie 1 punt. De deelnemers met de meeste punten maken kans op het boek.

Deadline

Zondag 31 januari 2021 om 15:15