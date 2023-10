dinsdag 31 oktober 2023 om 21:55

Winactie: Ontwerp met Sportful jouw eigen wielershirt en maak kans op tien custom shirts voor jou en jouw vrienden

Voor wielerliefhebbers die deze periode buiten willen fietsen, is het moment van lange mouwen en lange broek aangebroken. Toch kijken we alvast graag vooruit naar het voorjaar. Want wat is er nu leuker dan een nieuw seizoen (kort/kort) beginnen met jouw unieke, zelf ontworpen wielershirt?

Samen met Sportful hebben we daarom een leuke actie opgezet waarbij je kans maakt op 10 custom wielershirts voor jouw wielerclub, bedrijf of vriendengroep. Deel jouw ontwerp met ons en wie weet rijd je straks in jouw eigen wielershirt!

Hoe werkt het:

1) Ga naar de site van Sportful en kies de optie voor mannen of vrouwen

2) Kies vervolgens voor de optie ‘Customize’ en ontwerp jouw unieke Bodyfit Team fietsshirt.

3) Maak een screenshot van jouw ontwerp en mail deze naar [email protected]

4) De actie loopt t/m vrijdag 10 november om 12:00. Vervolgens kiezen wij een winnaar en maken we de winnaars op onze site en per e-mail bekend.

Succes met het maken van jouw unieke ontwerp!