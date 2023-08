Winactie: Maak kans op gratis deelname aan de unieke monstertocht Deutschland RUSH

Op zaterdag 2 september wordt in Dortmund het startschot gegeven van een unieke monstertocht die de deelnemers in zes daggen richting de Kitzbüheler Alpen voert. Tijdens het compleet verzorgde evenement DeutschlandRUSH rijd je een schitterende route over rustige binnenwegen en leer je Duitsland van zijn beste kant kennen.

Deze week is er met de winactie op onze site een deelnamebewijs aan dit unieke evenement (twv € 1590,-) te winnen. De prijs is inclusief:

StadionTour in het Signal Iduna Park op vrijdag

Route Dortmund – Brixental – Kitzbüheler Alpen

Finisher cadeau

Deelnemers T-shirt

5 overnachtingen, inclusief ontbijt en diner

5x verfrissing op het fietsparcours

Bagagetransport van Dortmund naar de regio Brixental – Kitzbüheler Alpen

Foto’s van de start, van het fietsparcours tot aan de finish

Meer info over Deutschland RUSH vind je hier

Hoe werkt het?

1. Beantwoord de vraag in onderstaand formulier. Geef uiterlijk maandag 14 augustus 2023 om 10.00 uur jouw antwoord aan ons door.

2. Onder de deelnemers die de juiste winnaar voorspellen, verloten wij de gratis deelname.

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Geef hier jouw antwoord aan ons door