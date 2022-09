Winactie: Maak kans op fietsverlichting van Exposure Lights

Nu de dagen weer beginnen te korten, is het zaak om ook op momenten wanneer je fiets met minder daglicht goed zichtbaar te blijven. Daarom is er deze week met onze winactie een hele toepasselijke prijs te winnen. Onder de inzenders van de goede antwoorden verloten we namelijk twee exemplaren van een Exposure Sirius Mk9 & TraceR Mk2 Verlichtingsset t.w.v. € 190,-.

Deze Exposure Sirius Mk9 & TraceR Mk2 Verlichtingsset is een ideale set voor op de racefiets, MTB, gravelbike of tijdens bikepacking tochten. De koplamp biedt 850 lumen, waardoor ieder onverlicht fietspad oplicht voor je ogen. Ideaal voor woon-werkverkeer om ’s avonds wanneer het donker is nog een rondje te gaan fietsen.

Het achterlicht zorgt er van ver voor dat je zichtbaar bent voor het andere verkeer. Ook past dit achterlicht de hoeveelheid licht aan, aan de omgevingsomstandigheden. Ga je van een onverlicht naar een verlicht pad, dan zal de lamp minder fel gaan branden. De lamp gaat knipperen wanneer je remt, hierdoor ziet iedereen dat je remt.

Wil je kans maken op deze set? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel lumen biedt het TraceR MK2 achterlicht?

Deadline:

Zondag 18 september om 23:59