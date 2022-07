Winactie: Maak kans op een door Wout van Aert gesigneerd Masterpiece Tourshirt

Wanneer je de Tour de France volgt, dan heb je hem ongetwijfeld al voorbij zien komen. De renners van Team-Jumbo Visma rijden deze maand rond in een uniek Masterpiece wielershirt. Met dank aan de ploeg hebben we deze week met onze winactie een unieke hoofdprijs in de aanbieding. Onder alle goede inzendingen verloten we namelijk een Masterpiece Tourshirt van Team Jumbo-Visma, gesigneerd door Wout van Aert.

Wat moet je doen?

Geef voor zondag 24 juli 23:59 antwoord op onderstaande vraag.

Na afloop wordt via e-mail de winnaar bekendgemaakt.

(Slechts 1 deelname per huishouden mogelijk)