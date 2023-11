maandag 13 november 2023 om 21:30

Win tickets voor het Wielercafé in Voerendaal met Tourwinnaar Jan Janssen

De gemeente Voerendaal kent een rijk wielerverleden. Het absolute hoogtepunt was het WK op de weg in 1967, toen de Bergseweg de scherprechter van de mondiale titelstrijd was. Jan Janssen was dé grote thuisfavoriet en reed een zinderende wedstrijd die uiteindelijk werd bekroond met een zilveren medaille.

Op vrijdagavond 1 december keert Janssen terug naar Voerendaal wanneer hij te gast is bij het Wielercafé. Hij zal stilstaan stilstaan bij dat voor Nederland unieke WK. Een jaar na deze wereldtitelstrijd werd Janssen de eerste Nederlander die de Tour de France wist te winnen.

Het evenement vindt op vrijdag 1 december plaats in De Borenburg, Furenthela 16 in Voerendaal. Inloop vanaf 19.00 uur en start wielercafé om 20.00 uur. Naast Janssen zijn ook Leo van Vliet, Lorena Wiebes en Bennie Ceulen te gast. De presentatie is in handen van WielerFlits-gezichten Maxim Horssels en Raymond Kerckhoffs.

Wil je kans maken op gratis tickets voor deze mooie wieleravond? In samenwerking met de organisatie zijn er deze week op WielerFlits 5×2 kaarten te winnen.