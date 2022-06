Win jij één van de tickets voor de gravelversie van de Ronde van Vlaanderen?

Komend weekend staat helemaal in het teken van de Ronde van Vlaanderen, maar dan offroad! Tijdens Flanders Gravel Koppenberg ontdek je onder andere de Oude Kwaremont langs de minder bekende kant en schotelt de organisatie de deelnemers de mooiste gravelpaadjes in het hart van de Vlaamse Ardennen voor. En dat vanop de eventsite in de schaduw van de Koppenberg.

Nog niets te doen op zaterdag 2 juli? Registreer je dan nu voor een graveltocht op mythische wielergrond Welke sportieve uitdaging mag je verwachten? Een graveltocht van 80, 120 of 160 kilometer met een dag fietsplezier in het decor van de Ronde van Vlaanderen met unieke gravelpaden over de meest iconische hellingen van dé Vlaamse voorjaarsklassieker bij uitstek. Onder andere de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Haaghoek, en deTaaienberg liggen op je route. De finish is op de Koppenberg.

Je kan hier bij Wielerflits een ticket winnen! Wat moet je doen? Geef antwoord op de volgende vraag: