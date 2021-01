Will Barta moet seizoensdebuut uitstellen na beenbreuk

Will Barta heeft zijn eerste wedstrijdkilometers voor EF Education-Nippo noodgedwongen moeten uitstellen. In december heeft de Amerikaanse tijdritspecialist bij een trainingsongeval namelijk een beenbreuk opgelopen, waarvan hij op dit moment herstelt.

Barta verbleef in het ‘off-season’ in Noorwegen. Tijdens een trainingsronde in december rende plots een hond voor hem uit, waardoor de Amerikaan hard in de remmen moest. Hij ging daarbij onderuit en brak zijn linkerdijbeen. “Het was een val aan lage snelheid en ik dacht dat ik meteen weer kon opstappen”, vertelde hij aan Cyclingnews. “Ik denk dat ik echt pech had, want ik kon niet meer opstaan.”

Door het ongeval en de gevolgen daarvan moet Barta noodgedwongen zijn seizoensdebuut tot later in het voorjaar uitstellen. “Tot nu toe is het herstelproces erg goed verlopen. Ik boek elke dag vooruitgang en dat is fijn om te zien. Ik kan al op de fietstrainer zitten en wat lichte squats doen, dus ik voel dat ik op de weg terug ben. Hoewel ik erg teleurgesteld ben over de blessure, ben ik blij dat ik niet méér van het seizoen mis.”

Vuelta a España

Barta heeft zijn plaats bij EF Education-Nippo te danken aan een sterk tweede deel van afgelopen seizoen. Al in het voorjaar hoorde de Amerikaan dat CCC, de sponsor van zijn toenmalige ploeg, er aan het einde van het jaar mee ophield. Zijn mogelijkheden voor het nieuwe seizoen leken even beperkt, maar in de Vuelta a España etaleerde hij zijn topvorm. Hij kwam in de tijdrit naar Mirador de Ézaro net tekort voor de etappezege en eindigde uiteindelijk als 22e in het klassement.

Ondanks zijn beenbreuk, kijkt de tijdritspecialist alweer vooruit. “Ik zou graag opnieuw een grote ronde rijden. Ik zie het wel zitten om naar de Vuelta terug te gaan, daarnaast hou ik van koersen van een week. Ik zou graag een echt klassements- of klimmersprogramma afwerken.”